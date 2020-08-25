رضا عبدالعال يهاجم مجلس إدارة الأهلي.. ويكشف سر إعارة صلاح محسن

فتح رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق النار على مجلس ادارة النادي الأهلي عقب هزيمة الفريق السبت الماضي امام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجوله الـ 21 من الدوري المصري





واكد رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك العديد من اللاعبين المعاريين سيضيفوا الكثير للفريق حال عودتهم ابرزهم اكرم توفيق وأحمد ياسر ريان أكثر من لاعبين داخل الفريق في الوقت الحالي مثل حمدي فتحي.





وأضاف أن اليو ديانج نجم الاهلي سيصبح قاطرة بشرية لكنه مازال صغير السن في الوقت الحالي وبحاجة لاكتساب خبرات.





كما كشف عن سر قرار الأهلي بإعارة صلاح محسن الذي انضم للأهلي بمقابل مادي ضخم وخرج للإعارة خوفا من تألقه وان يقال "تركي آل شيخ جابه وهو السبب في تألق الفريق في ظل وجوده".