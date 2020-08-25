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اقتصاد

أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-8-2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء   25-8-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 16.58 دينار كويتي.

تتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (18.95  دينار كويتي) أي ما يعادل (61.96 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (17.37 دينار كويتي) أي ما يعادل (56.80 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (16.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (54.22 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (14.21 دينار كويتي) أي ما يعادل (46.47 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 11.05 دينار كويتي) أي ما يعادل (36.15 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (9.48 دينار كويتي) أي ما يعادل (30.98 دولار أمريكي) 

اسعار الجنية الذهب 132.65 دينار كويتي  أي ما يعادل 433.76 دولار امريكي 

اسعار اوقية الذهب 589.35 دينار كويتي أي ما يعادل1.927 دولار امريكي 

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