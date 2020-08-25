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رياضة

ماشي في نور الله.. رضا عبد العال يعلق على أداء مروان محسن ويؤكد: وليد سليمان مؤذي عن طارق حامد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رأيه في إصابة محمد عبدالشافي نجم الزمالك عقب التحام قوى مع وليد سليمان نجم الأهلي في القمة 120.

وأكد رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن سليمان لم يكن متعمدا للإصابة لكنه للاعب مؤذي يلعب كرة القدم بعنف بخلاف طارق حامد نجم الزمالك الذي يلعب "بغشومية" وليس عنفا. 

كما وجه رسالة لـ مروان محسن نجم الأهلي فأكد أن المخطئ هو المدرب الذي قرر مشاركة مروان محسن قائلا "الكورة قدامه وده بيغني ماشي في نور الله بدعي واقول يارب".

وعن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اكد "اديني حظه وارميني في البحر" مشددا على أن تشكيل الزمالك في البداية كان خطأ بمشاركة يوسف أوباما وكاسنجو كابنجو إضافة إلى خروج زيزو لأنه كان من أكثر اللاعبين إيجابية على المرمى.
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