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رياضة

مجلس منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول في زيارة لنادي الكهرباء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
زار مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول، برئاسة المهندس أحمد عبد الخالق، نادي شركة القناة لتوزيع كهرباء الإسماعيلية، عقب تدشين المنطقة يوم 25 يوليو الماضي.

واستقبل كل من علي خلاف عضو مجلس إدارة نادي الكهرباء وسعد مجدي عضو مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية وأمين الصندوق بالنادي، مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول.

وجاءت الزيارة، من جانب إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول، كأمسية رياضية، من أجل انتشار اللعبة داخل المحافظة، وذلك تمهيدًا لانطلاق البطولة الرسمية.

وحضر الزيارة كل من الكابتن إسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة والمدير الفني للمنطقة، والأستاذ حسن الخباز أمين الصندوق والكابتن خالد عزب المشرف العام على لجنة شئون العضوية والكابتن علي بدوي المشرف العام على لجنة المسابقات والكابتن سيد فتحي المشرف العام على لجنة الحكام والأستاذة نانسي القاضي المشرف العام على اللجنة الإعلامية للمنطقة، والأستاذ محمد جاد المدير التنفيذي.

وقام كابتن سيد فتحي رئيس لجنة الحكام، بشرح نبذة للحاضرين عن كرة القدم المصغرة «الميني فوتبول»، مما أبدى جميع الحاضرين سعادتهم بوجود تلك الرياضة الجديدة في مصر.
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