أكثر من 5 آلاف أداة رقابية للنواب بدور الانعقاد الخامس .. تعرف عليها

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مناقشة (4064) طلب إحاطة في إطار الدور الرقابي للبرلمان، حيث تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيًا.





كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





كما تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.



