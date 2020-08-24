نعمل لإسعاد المواطنين.. مدير صندوق تطوير العشوائيات: أرض مطار إمبابة لا تصلح للاستثمار

فند خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشائعات التى يتداولها البعض بشأن نقل أسر "بلوكات"، منطقة المطار بإمبابة، قائلًا:" مفيش حد هيستثمر فى الأرض دى إلا مشروع خدمى لأهالى إمبابة.. والزمن جى وسوف يثبت ما نقول و يخرس كافة الألسنة".





وأضاف " صديق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنفق أموال طائلة على تطوير العشوائيات، وتابع:" المبالغ اللى بتصرفها الدولة على العشوئيات ليست قليلة وهدفها الحفاظ على حياة المواطن والأرتقاء بمستوى معيشته".





وأكد "صديق"، أنه فور تسكين أهالى منطقة المطار، وإتمام عملية الإزالة، سيكون هناك تنسيق بين الصندوق ومحافظة الجيزة، من أجل تنفيذ مشروع خدمى لأهالى إمبابة، وتابع:"هذه المنطقة لا تصلح لأى مستثمر"، مشددًا على أن هناك توجيهات بإسعاد المواطنين والعمل على راحتهم، والحفاظ على حياتهم، واضاف:"يقال لنا ريحوا الناس واسعدوهم".