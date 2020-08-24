AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نعمل لإسعاد المواطنين.. مدير صندوق تطوير العشوائيات: أرض مطار إمبابة لا تصلح للاستثمار

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
فند خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشائعات التى يتداولها البعض بشأن نقل أسر "بلوكات"، منطقة المطار بإمبابة، قائلًا:" مفيش حد هيستثمر فى الأرض دى إلا  مشروع خدمى لأهالى إمبابة..  والزمن جى وسوف يثبت ما نقول و يخرس كافة الألسنة".

وأضاف " صديق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنفق أموال طائلة على تطوير العشوائيات، وتابع:" المبالغ اللى بتصرفها الدولة على العشوئيات ليست قليلة وهدفها الحفاظ على حياة المواطن والأرتقاء بمستوى معيشته".

وأكد "صديق"، أنه فور تسكين أهالى منطقة المطار، وإتمام عملية الإزالة، سيكون هناك تنسيق  بين الصندوق ومحافظة الجيزة، من أجل تنفيذ مشروع خدمى لأهالى إمبابة، وتابع:"هذه المنطقة لا تصلح لأى مستثمر"، مشددًا على أن هناك توجيهات بإسعاد المواطنين والعمل على راحتهم، والحفاظ على حياتهم، واضاف:"يقال لنا ريحوا الناس واسعدوهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير العشوائيات: صرف 25 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة.. فيديو

تطوير 7 مناطق عشوائية بقيمة 411 مليون جنيه في الغربية

محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية

مدير صندوق تطوير العشوائيات لأهالي أرض المطار: أنقذناكم من أماكن الخطر

صندوق تطوير العشوائيات: تم توفير سكن بديل لـ 232 أسرة بأرض المطار بعد إخلاء 7 بلوكات بالمنطقة.. فيديو

مدير صندوق تطوير العشوائيات: نقل أسر منطقة المطار يهدف إلى الحفاظ على حياتهم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

تصفيق حاد بقاعة البرلمان للأمين العام فى نهاية دور الانعقاد الخامس

بعد جلسة البرتقال.. أجرأ 10 صور لـ سمية الخشاب تثير الجدل

مش هيرد.. خبير لوائح يكشف موقف الفيفا من شكوى الزمالك ضد وليد سليمان

دعاء آخر ساعة قبل المغرب من 17 كلمة تغفر كل ذنوبك وتفرج كربك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور

أفضل 3 هواتف رائدة Flasghip في الكاميرا.. الأول مفاجأة.. صور