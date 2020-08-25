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اقتصاد

ارتفاع إنتاج النرويج من النفط الخام في يوليو مع زيادة الغاز الطبيعي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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رويترز
 كشفت بيانات رسمية  أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 % من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس سنوي قفز إنتاج النفط الخام 27.7 بالمئة بفضل طفرة في الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب العملاق في النرويج الذي بدأ الضخ في أكتوبر الماضي.

وزاد الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 9.3% على أساس شهري ليصل إلى 305.6 مليون متر مكعب في يوليو ، لكنه منخفض 1.1 % عن مستواه قبل عام.
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