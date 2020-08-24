متصدر بفارق 17 نقطة.. سيد عبد الحفيظ: الأهلي عينه على أفريقيا والدوري

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لقاء القمة كان بها أشياء سلبية، مضيفا:" تعرضنا لأول هزيمة هذا العام ونقدر حزن جماهير النادي الأهلي".





وأضاف سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "كل الفرق الكبيرة والتي تمتلك شعبية يكون لها هدف يتمثل في البطولات مثل بطولة الدوري وبطولة أفريقيا ".





وتابع سيد عبد الحفيظ: "لك أن تتخيل أنه بعد حصيلة 21 مباراة بدون هزيمة اتغلبنا مباراة واحدة بس"، مضيفا:" قفلنا ملف المباراة لأن الأهلي يلعب على البطولة ".





وأكمل سيد عبد الحفيظ:" نعيش أوقات إعلامية غير جيدة ، وهدف النادي الأهلي الأعلى هو الحصول على البطولة ".





ولفت سيد عبد الحفيظ:" هناك استهداف للنادي الأهلي في الإعلام وهناك من يتحدث عن فرقة فاضية وكننا لم ننهزم في 21 مباراة والأهلي متصدر بفارق 17 نقطة ".