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متصدر بفارق 17 نقطة.. سيد عبد الحفيظ: الأهلي عينه على أفريقيا والدوري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:20 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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هاني حسين
قال سيد عبد الحفيظ  مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن  لقاء القمة  كان بها أشياء سلبية، مضيفا:" تعرضنا لأول هزيمة هذا العام ونقدر حزن جماهير النادي الأهلي".

وأضاف سيد عبد الحفيظ  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "كل الفرق الكبيرة والتي تمتلك شعبية يكون لها هدف يتمثل في البطولات  مثل بطولة الدوري وبطولة أفريقيا ".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "لك أن تتخيل أنه بعد حصيلة 21 مباراة بدون هزيمة اتغلبنا مباراة واحدة بس"، مضيفا:" قفلنا ملف المباراة لأن الأهلي يلعب على البطولة ".

 وأكمل سيد عبد الحفيظ:"  نعيش أوقات إعلامية غير جيدة ، وهدف النادي الأهلي الأعلى هو الحصول على البطولة ".

 ولفت سيد عبد الحفيظ:" هناك استهداف للنادي الأهلي في الإعلام  وهناك من يتحدث عن فرقة فاضية وكننا لم ننهزم في 21 مباراة والأهلي متصدر بفارق 17 نقطة ".
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