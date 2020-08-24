أخبار الفن.. نجاة مخرج شهير من الموت.. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أماكن السهر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

استخدم فريق بايرن ميونخ الألماني المطرب الشهير مالوما للسخرية من اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا أمس الأحد



