أخبار الفن.. نجاة مخرج شهير من الموت.. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أماكن السهر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:
استخدم فريق بايرن ميونخ الألماني المطرب الشهير مالوما للسخرية من اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا أمس الأحد
علق الملحن عزيز الشافعي على تعاونه مع النجم عمرو دياب ، فى اغنيى " يا بلدنا يا حلوة" و" اماكن السهر" من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
تعرض المخرج رؤوف عبد السيد لحادث سير مروع أدى إلى إصابته بجروح بالغة منها كسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.
تصدر كليب "أماكن السهر" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة جدا من طرحه صباح اليوم الإثنين.
حبس النجم العالمي توم كروز أنفاس مشاهديه خلال تصويره مشاهد من الجزء السابع من سلسلة أفلام mission impossible ، في اكسفور ببريطانيا خلال تصويره أحد مشاهد الأكشن الجريئة دون اللجوء لدوبلير.