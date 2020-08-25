حبس عصابة استدراج راغبى المتعة وسرقة أموالهم في الأميرية

أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم باستدراج راغبى المتعة الحرام وسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية.





بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من مواطن قرر فى بلاغه أنه تعرض للسرقة داخل شقته على يد سيدة تعرف عليها.





ومن خلال التحريات تبين أن السيدة تقود عصابة مكونة من عاطلين لسرقة الرجال راغبى المتعة الحرام .





تم القبض على أفراد العصابة ، وأقرت السيدة أنها تقوم باستدراج الرجال لممارسة المتعة الحرام داخل شقتهم، وعقب دخولها تقوم بوضع قرص منوم له حتى يستغرق فى النوم وتقوم بالاتصال بعاطلين من أفراد التشكيل العصابى لمساعدتها فى سرقة أموال ومجوهرات الضحايا .



