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فن

ميل جيبسون يقاضي سيدة بسبب "العسل".. تفاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:21 ص
ميل جيبسون
ميل جيبسون
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شروق ابراهيم
اتخذ النجم العالمي ميل جيبسون إجراءات قانونية ضد بائعة عسل في تشيلي لإطلاقها اسمه على العسل الذي تبيعه من أجل الكسب المال بطريقة أسهل وذلك لشهرة "جيبسون". 

ولجأت السيدة الى اسم واحد من أشهر افلام ميل جيسبون Braveheart من اجل الترويج لمنتجها، وذلك بدون حصول على اذن او موافقة النجم الأمريكي.

وفوجئت السيدة ببريد الالكتروني من محامي ميل جيسبون يطالبها بالتوقف عن استخدام جيبسون أو صورته أو سيرته الذاتية بشكل غير قانونى لبيع وتسويق منتجات العسل.

وكان ميل جيبسون اصيب بفيروس كورونا شهر أبريل الماضي، دون أن يعلن لوسائل الإعلام.

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وقال الموقع الأجنبي نقلا عن مصدر مقرب من ميل جيبسون ان النجم العالم تلقى العلاج في أحد المستشفيات الأسترالية وتغلب على فيروس في أسبوع واحد.
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