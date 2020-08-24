اتغلبنا من الزمالك مرتين في 13 سنة.. سيد عبد الحفيظ: محدش يلوي ذراع الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إننا نعيش أجواء إعلامية غير جيدة، وهدف النادي الأهلي الأعلى هو الحصول على البطولة.
وأضاف سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، قائلا: "هناك استهداف للنادي الأهلي في الإعلام وهناك من يتحدث عن فرقة فاضية وكأننا لم ننهزم في 21 مباراة".
وتابع سيد عبد الحفيظ:" اللي عايز يلعب في الاهلي اهلا وسهلا واللي عايز يمشي يمشي ، وعلى مدار 13 سنة اتغلبت من الزمالك مرتين في الدوري".
وأكمل سيد عبد الحفيظ:" النادي الأهلي لا يقف على أحد والنادي الأهلي يحترم كافة المنافسين له".
ولفت سيد عبد الحفيظ: "محدش يلوي ذراع النادي الاهلي وعندي أخسر بطولة ومحدش يتحكم فيا".