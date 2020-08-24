اتغلبنا من الزمالك مرتين في 13 سنة.. سيد عبد الحفيظ: محدش يلوي ذراع الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إننا نعيش أجواء إعلامية غير جيدة، وهدف النادي الأهلي الأعلى هو الحصول على البطولة .





وأضاف سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، قائلا: " هناك استهداف للنادي الأهلي في الإعلام وهناك من يتحدث عن فرقة فاضية وكأننا لم ننهزم في 21 مباراة".





وتابع سيد عبد الحفيظ:" اللي عايز يلعب في الاهلي اهلا وسهلا واللي عايز يمشي يمشي ، وعلى مدار 13 سنة اتغلبت من الزمالك مرتين في الدوري".





وأكمل سيد عبد الحفيظ:" النادي الأهلي لا يقف على أحد والنادي الأهلي يحترم كافة المنافسين له".



