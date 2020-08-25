شريف الحطاب يرشح كريم فهمي وأحمد داوود لبطولة أول فيلم عن "كورونا"

بعد سلسلة طويلة من التحضيرات، انتهى الكاتب والسيناريست شريف مجدي الحطاب من كتابة أول أفلامه عن فيروس "كورونا" والذي تسبب في وفاة الكثير من البشر وأصاب العديد بإصابات مزمنة ومازال يحصد الأرواح.





وكشف السيناريست شريف الحطاب، في تصريحات اليوم، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام.





وأضاف بأنه يعقد حاليًا عدد من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير.



