AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شريف الحطاب يرشح كريم فهمي وأحمد داوود لبطولة أول فيلم عن "كورونا"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:01 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
Advertisements
سعيد فراج
بعد سلسلة طويلة من التحضيرات، انتهى الكاتب والسيناريست شريف مجدي الحطاب من كتابة أول أفلامه عن فيروس "كورونا" والذي تسبب في وفاة الكثير من البشر وأصاب العديد بإصابات مزمنة ومازال يحصد الأرواح. 

وكشف السيناريست شريف الحطاب، في تصريحات اليوم، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام. 

وأضاف بأنه يعقد حاليًا عدد من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير. 

يذكر أن الفيلم ستبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 10 سنوات..السيناريست صلاح الجهيني يكشف تفاصيل أكثر عن مسلسل ولاد رزق

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

ابن أمه.. شقيقة عريس الجنة: طليقي قتل أخويا ومثل بجثته.. و25 جنيها سبب طلاقنا

قتلها وقطعها حتت ووزعها.. نيابة جنوب الجيزة تحقق في تخلص محام من ابنته بعد سنة ونصف

البرلمان يمنح وزير التعليم العالي حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات

أطالب بتحليل DNA.. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة على الهواء: أعترف بأولادي والفنانة ليست أمهم الحقيقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. مميزات وعيوب هيونداي فيرنا ..صور

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور