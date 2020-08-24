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بعد افتتاح حديقة الحيوان.. هل ينتقل كورونا من الحيوان للإنسان أم العكس؟

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:29 م
افتتاح حديقة الحيوان..
افتتاح حديقة الحيوان.. هل ينتقل كورونا من الحيوان للإنسان
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آية التيجي
بعد إصدار قرار بفتح الحدائق ومنها حديقة الحيوان، فقد يشعر البعض بالخوف من انتقال فيروس كورونا إليهم من الحيوانات الموجودة داخل الحديقة، لذا فإننا نحتاج إلى توضيح الأمر بإحتمالية انتقال فيروس كورونا من الحيوان للإنسان أو العكس.

وحثت هيئة طبية فرنسية من قبل، انه يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل: غسل اليدين بعد أن لمسها، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأفادت الأكاديمية الفرنسية للطب، إنه لا يوجد أدلة حتى الآن على أن الحيوانات يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر أو تمرض منه، إلا انه بالرغم من ذلك يمكن لجزيئات فيروس كورونا ان تتعلق على الفراء او على شعورهم ، مما يمكن للفيروس الانتقال من الحيوان إلى الإنسان.

وبالرغم من ذلك، فإن الأمر مختلف عند زيادة الأشخاص إلى حديقة الحيوانات أو غيرها من الحدائق التي عادة ما يتم حبس الحيوانات داخل أقفاص محكمة الغلق، ولا يتم التعامل المباشر مع الحيوانات، لذا لا يمكن ان ينتقل فيروس كورونا من إلى الإنسان أو الحيوانات.

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وأفاد الباحثون، إن انتشار مرض السارس في الفترة 2002-2003 ، الناجم عن فيروس تاجي قريب وراثيا من فيروس كورونا COVID-19 ، كان قادرا على إصابة العديد من أنواع الحيوانات بما في ذلك الراكون والقطط والهامستر.

وبالرغم من نتائج الأبحاث لم تظهر أي من علامات فيروس كورونا المستجد على الحيوانات، الا ان الابحاث اشارت الى ان فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن ينتقل من البشر الحاملين للمرض إلى الحيوانات، مما يجعل البشر هم من يشكلون خطرا على الحيوانات.

لذا نصح الباحثون، بتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وغسل اليدين قبل وبعد التعامل المباشر معهم، لتجنب انتقال الفيروس من على فرائئهم او شعرهم، والعكس عدم نقل الفيروس من الأشخاص المصابين إلى الحيوانات.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من التعامل مع الحيوانات، وذلك عن الشعور بأي أعراض تشير بالإصابة بـ فيروس كورونا التاجي COVID-19، وذلك لتجنب إصابة الحيوانات بهذا الفيروس.

ولم يظهر الكثير من الحيوانات المصابة بالفيروس التاجي كورونا، حيث لم يظهر أى دليل واضح على أن الحيوانات تنقل عدوى فيروس كورونا إلى الإنسان.
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