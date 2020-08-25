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سيارات

شاهد.. خطوات تصنيع السيارة فانتاج الشهيرة من داخل مصنع أستون مارتن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تشتهر العلامة التجارية أستون مارتن لصناعة السيارات البريطانية الفخمة ، بالرقى فى التصميم والأداء العالى بفضل محركاتها الخارقة، وتتم عملية التصنيع عن طريق احدث الالات فى هذا القطاع، لذلك فان مشاهدة طريقة تصنيع سيارتها المختلفة تعتبر امر رائع للغاية .

وقامت قناة WELT Documentary الشهيرة على اليوتيوب لصناعة الأفلام الوثائقية بعرض فيديو تفصيلي عن مراحل إنتاج وتصنيع السيارة استون مارتن فانتاج الشهيرة ، مدته تصل الى 50 دقيقة تستعرض كافة المراحل الانتاجية .

ويظهر الفيلم الوثائقي عملية إنتاج السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا لهذه العلامة التجارية التاريخية فانتاج وهى من نوع السيارات كوبيه فاخرة عالية الأداء.

كما ان السيارة فانتاج هى شراكة بين شركة استون مارتن و شركة مرسيدس ، لذلك أن فانتاج تستفيد من تكنولوجيا مرسيدس ومحركاتها التي يصعب تطويرها لشركة أصغر مثل أستون مارتن.

وتستمد السيارة فانتج قوتها من من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 503 أحصنة وعزم دوران 677 نيوتن-متر، ويتم إرسال القوة إلى  العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات يقوم بتوزيع الوزن بشكل أكثر كفاءة.

وتتيح شركة استون مارتن لعملائها أصحاب السيارة فانتاج التفاعل مع الحرفيين الحقيقيين الذين يساعدون في إنشاء عرض مخصص ، فمن الممكن تحديد سيارة فريدة من نوعها اذا تطلب الامر .

وتقدم أستون مارتن أيضًا برنامج AMR ، للمالكين الذين يبحثون عن المزيد من التفرد، الذي يبني نماذج مخصصة للغاية.

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