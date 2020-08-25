للمرة الثانية.. حقوق عين شمس تبدأ تسليم الأبحاث لطلاب الفرق النهائية.. اليوم

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وأخذت كلية الحقوق جامعة عين شمس حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة متمثلة في تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب













اعنلت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الرابعه إنجليزي الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.أضافت الكلية انه يمكن إعادة تقديمها يدويا يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانيةوحددت الكلية مكان استلام الابحاث للمرة الثانية لطلاب الفرقة الرابعه إنجليزي بقاعة الدكتور على يونس بالدور الثالث مبنى (ب) بالكلية وعدم الحضور قبل الموعد المحدد .الجدير بالذكر قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد، إن نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية ستعلن قبل 31 أغسطس الجاري.