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رياضة

رسميًا.. إطلاق سراح رونالدينيو بعد أكثر من 5 شهور حبس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:26 م
رونالدينيو
رونالدينيو
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إسماعيل محمود
أعلنت السلطات الباراجوانية، إطلاق سراح البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعدما تم القبض عليه بتهمة تزوير تأشيرة دخوله للبلاد.

وأُطلق سراح رونالدينيو اليوم بعد أن كان يمكث في أحد الفنادق في باراجواي، حيث تم فرض عليه الإقامة الجبرية في ذلك الفندق.

وقرر أحد القضاة في باراجواي إطلاق سراح رونالدينيو وأخيه، مع دفع غرامة 90 ألف يورو ستذهب للجمعيات الخيرية في البلاد، لذا فسيكون مسموحًا للاعب أخيرًا في مغادرة باراجواي.

وتم القبض في شهر مارس الماضي على رونالدينيو رفقة أخيه روبرتو لدخولهما باراجواي بجوازات سفر مزورة.
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