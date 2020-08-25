AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كمال راشد:الدولة تتحمل فارق سعر تكلفة وبيع رغيف الخبز..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:22 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه تم تقليل وزن رغيف الخبز بعد دراسات عديدة وبعد لقاءات مكثفة مع عناصر المنظومة.

وأضاف كمال راشد خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدولة تتحمل الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي وسعر البيع لرغيف العيش.

وتابع وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن منظومة الخبز تتكون من 3 عناصر، أول عنصر هو المواطن وثاني عنصر هو صاحب المخبز والثالث هو العامل.

وأوضح كمال راشد أن في السابق لم يكون هناك عقاب للمخابز إذا انقصت من وزن رغيف الخبز 10 جرام وكان عاديا أن يكون وزن رغيف الخبز 90 جرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

التموين: الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا فى سعر رغيف الخبز

التموين: نتحمل 50 قرشا من تكلفة رغيف الخبز الواحد ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش.. فيديو

التموين: رغيف الخبز في مصر الأقل سعرا عالميا.. ولا زيادة في أسعار الدقيق ..فيديو

سعر الرغيف 5 قروش ولا مساس به.. التموين: تخفيض وزن الخبز يضمن الجودة

ماذا قال أصحاب المخابز عن قرار تخفيض وزن الرغيف؟

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. جورج فلويد جديد في أمريكا بعد قتل شرطي لـ رجل أسود .. عمرو زكي يوجه رسالة لـ مروان محسن

أخبار التوك.. مصر استقبلت 126 ألف سائح منذ أول يوليو.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبدء الثانية.. تخفيض في تذاكر المترو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع

حتى لا تهتز صورة أحمد زكي.. محمد صبحي يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

فائدة الخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020