كمال راشد:الدولة تتحمل فارق سعر تكلفة وبيع رغيف الخبز..فيديو

قال كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه تم تقليل وزن رغيف الخبز بعد دراسات عديدة وبعد لقاءات مكثفة مع عناصر المنظومة.





وأضاف كمال راشد خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدولة تتحمل الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي وسعر البيع لرغيف العيش.





وتابع وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن منظومة الخبز تتكون من 3 عناصر، أول عنصر هو المواطن وثاني عنصر هو صاحب المخبز والثالث هو العامل.





وأوضح كمال راشد أن في السابق لم يكون هناك عقاب للمخابز إذا انقصت من وزن رغيف الخبز 10 جرام وكان عاديا أن يكون وزن رغيف الخبز 90 جرام.