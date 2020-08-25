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اقتصاد

بريطانيا تنفي إلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:02 ص
شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا
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وكالات
نفت وزارة المالية البريطانية أنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل.

وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات،  والكثير منها أمريكية.

وكانت صحيفة (ميل أون صنداي) ذكرت أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالا كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه استرليني سنويا (654 مليون دولار)، وتضر بمساعي التوصل لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية "لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف".
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