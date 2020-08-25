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تعليم

لليوم الثانى.. كلية الإعلام بجامعة القاهرة تستقبل التماسات طلاب البكالوريوس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎تستقبل كليه الاعلام بجامعة القاهره ، لليوم الثانى على التوالى  الالتماسات في نتائج الامتحانات لطلاب البكالوريوس، وذلك بعد اعتماد النتيجة مباشرة .


‎وقد تم  بدءا التقديم  من بدايه امس ، يوم الاثنين من الساعة ١٢ ظهرا ، حتى الأحد الموافق ٣٠ اغسطس . 

‎وقد اشارت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كليه اعلام جامعة القاهرة ، ان الطلاب يقومون  بتسليم الالتماس من خلال مكاتب شوؤن الطلاب , وسيقوم بفحص ورقة امتحان الطالب فى المادة التى قدم فيها الالتماس واذا كان لدية درجات سوف يحصل عليها بشكل سريع . 

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية انتهت يوم 25 أغسطس، وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة ، واعتمدت على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

‎وأضاف الخشت : "أن عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا يقارب على حوالي 80 ألف طالب وطالبة".


وأوضح أن معظم الامتحانات جرت بنظام الامتحانات الموضوعية وراعى الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، وتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب حيث يجمع بين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية القصيرة واسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل . 

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