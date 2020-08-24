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رياضة

النادي الأهلي داعما وليد سليمان: لا تنظر خلفك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:30 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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إسماعيل محمود
دعم النادي الأهلي، اليوم الاثنين، لاعبه وليد سليمان، وذلك بعد الحملة التي وُجهت ضده في الآونة الأخيرة ووصفه بأنه يتعمد إيذاء منافسيه من اللاعبين.

ونشر حساب النادي الأهلي على موقع تويتر صورة لـ وليد سليمان معلقًا عليها:"لا تنظر خلفك.. الجميع يعلم قيمتك.. لدينا الكثير لنحققه."

وشن عدد من الرياضيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على وليد سليمان، مشيرين بأنه تعمد إيذاء محمد عبدالشافي لاعب نادي الزمالك في مباراة القمة الأخيرة التي جمعتهما.

والتحم وليد سليمان بمحمد عبدالشافي قبل نهاية مباراة القمة بـ 10 دقائق، ما أسفر عن إصابة لاعب الزمالك بكسر في عظمة الترقوة.

وقام وليد سليمان بزيارة عبدالشافي أمس، والذي رحب به نابذين فكرة التعصب الكروي بين لاعبي الفريقين وجمهورهما.
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