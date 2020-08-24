الرجاء المغربي يعلن تأهيل لاعبه قبل مشاركته في التدريبات الجماعية

أعلن نادي الرجاء المغربي عن عودة لاعبه محمود بنحليب لخوض تدريباته التأهيلية، من أجل العودة للمران الجماعي لفريقه خلال الفترة المقبلة.





وكان بنحليب قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، خاض على إثرها عملية جراحية خلال شهر يناير الماضي.





ونشرت الصفحة الرسمية للرجاء المغربي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "استأنف اللاعب محمود بنحليب التدريب، منذ الأسبوع الماضي، من أجل إعادة التأهيل من الناحية البدنية".



