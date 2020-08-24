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رياضة

الرجاء المغربي يعلن تأهيل لاعبه قبل مشاركته في التدريبات الجماعية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:33 م
محمود بنحليب
محمود بنحليب
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محمد رشاد
أعلن نادي الرجاء المغربي عن عودة لاعبه محمود بنحليب لخوض تدريباته التأهيلية، من أجل العودة للمران الجماعي لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان بنحليب قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، خاض على إثرها عملية جراحية خلال شهر يناير الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للرجاء المغربي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "استأنف اللاعب محمود بنحليب التدريب، منذ الأسبوع الماضي، من أجل إعادة التأهيل من الناحية البدنية".

ومن المقرر أن يواجه الرجاء المغربي منافسه الزمالك، خلال لقاء الذهاب بدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

وأكملت: "يخوض اللاعب محمود بنحليب هذه التدريب بشكل انفرادي، تحت إشراف الطاقم التقني والطبي لنادي الرجاء الرياضي، على أن يعود للتدريب الجماعية بمجرد استعادته لكامل لياقته البدنية، ونتمنى عودة موفقة للاعب محمود بنحليب".
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