سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان لم يذهب لـ عبد الشافي للاعتذار

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لا يقف على أحد والنادي الأهلي يحترم كافة المنافسين له.

وأضاف سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، :" لن ازايد على سلوكيات وليد سليمان وهو من أفضل اللاعبين خلقا وتاريخا ".





وتابع سيد عبد الحفيظ :" نحن في زمن وصلنا إلى مرحلة تشويه التاريخ والقيادات "، مضيفا:" وليد سليمان راح لمحمد عبد الشافي كزميل له".





وأكمل سيد عبد الحفيظ:" توجهت لـ عبد الشافي للاطمئنان عليه، ووليد سليمان لم يذهب للاعتذار ".





ولفت سيد عبد الحفيظ:" وليد سليمان لم يتعمد إيذاء محمد عبد الشافي ووليد سليمان لن يشارك في مباراة النادي الاهلي المقبلة، ووليد متعور نتيجة الاحتكاك مع عبد الشافي"، مضيفا:" وليد جاله كسر ضلع في مباراة بين الاهلي والزمالك ، ودي كورة و مطلعناش اتكلمنا".



