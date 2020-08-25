اليوم.. تجارة حلوان تتابع استلام أبحاث الفرصة الثانية لطلاب النقل





و اوضحت الكلية انه تم فتح باب تقديم الفرصة الثانية للطلاب الراسبين بالفرصة الاولى ، لابحاث فرق النقل التى تم اقرارها هذا العام بديلا عن الامتحانات التقليدية .









و حددت الكلية اخر موعد لتقديم ابحاث الفرصة الثانية للطلاب الذين لم يرسلوا الابحاث و الراسبين بالفرصة الاولى يوم ٢٧ اغسطس .



