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تعليم

اليوم.. تجارة حلوان تتابع استلام أبحاث الفرصة الثانية لطلاب النقل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت كلية التجارة بجامعة حلوان جميع نتائج فرق النقل بالكلبة بكافة البرامج بالكلية للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠  . 

و اوضحت الكلية انه تم فتح باب تقديم الفرصة الثانية للطلاب الراسبين بالفرصة الاولى ، لابحاث فرق النقل التى تم اقرارها هذا العام بديلا عن الامتحانات التقليدية . 


و حددت الكلية اخر موعد لتقديم ابحاث الفرصة الثانية للطلاب الذين لم يرسلوا الابحاث و الراسبين بالفرصة الاولى يوم ٢٧ اغسطس  . 

ونوهت الكلية بانه على الطلاب ارسال البحاث فى اقرب وقت عبر الايميلات الرسمية للكلية و المحددة للابحاث  بالاضافة الى انه فى حالة عدم ارسال الابحاث سيعتبر الطالب راسبا بهذه المواد . 

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