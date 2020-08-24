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مؤسس المنطقة اللوجستية بالدلتا: المشروع يوفر ٥٠ ألف فرصة عمل.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:54 م
لمهندس اشرف دوس مؤسس
لمهندس اشرف دوس مؤسس المنطقة اللوجستية بالدلتا
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محمود محسن
أكد المهندس أشرف دوس مؤسس المنطقة اللوجستية بالدلتا أن كل مصرى عليه واجب اجتماعي في تقديم الدعم والمساندة للدولة المصرية.

وأضاف دوس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc  أن هناك عددا كبيرا من المصريين بالخارج يعمل  في مجالات مختلفة مؤكدا أنه عند عودتهم سيكون هناك عدد من الشركات يرحب بهم.

وتابع مؤسس المنطقة اللوجستية بالدلتا أنه سيكون هناك فرص عمل للمصريين الغائدين من الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار دوس إلى أن بصفة عامة المشروع يوفر ٥٠ ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مياشر.
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