محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة.. ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا أثناء شرحه آية قرآنية ودلالاتها.. فيديو

برنامج "لعلهم يفقهون":
محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة
محمد داود: ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا
خالد الجندي: هناك فجوة كبيرة بين الدين والتدين فى مصر
استضاف برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي" الدكتور محمد داوود، الأستاذ بجامعة قناة السويس.
وفي حديثه، قال الدكتور محمد داود، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس، إن هناك قاعدة فى علم اللغة العام، وهى كراهة تكرار الأمثال من الحروف، منوهًا بأن تكرار الحروف أمر مستحيل حدوثه فى أى لغة.
وأوضح «داود» خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا بشهادة عالم غربى، متخصص فى اللغة العربية، التقى به فى مؤتمر عالمى بأسبانيا، فى عام ٢٠١٢.
وتابع: العالم الغربى طلب منى كلمة غير معتادة ومستحيل حدوثها فى أى لغة، فقلت له هناك حرف تكرر ٨ مرات بدون فاصل، فقال لى هذا أمر مستحيل، ذهبت له بتلاوة قرآنية من الشيخ الحصرى، من سورة هود فى قول الله تعالى: «قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ».
ولفت إلى أن العالم قام بقياس عذوبة الصوت على أحد الأجهزة ببرنامج معين، فثبت له أن القرآن الكريم قد حول ما فيه استحالة بلغته وأدواته إلى نغم فيه حلاوة وعذوبة.
وقال الدكتور محمد داود، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس، إن هناك ثلاثة علماء أجانب أعلنوا إسلامهم خلال مؤتمر عالمى عقد فى أسبانيا، تحت عنوان "القران الكريم والاعجاز الإلهى".
وأوضح «داود» ، أن إسلامهم كان أثناء شرحه للدلالات اللفظية لقوله تعالى: «قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ».
وأضاف: "فبعد المخاطر التى رؤها حيث أحاطت بهم المياه من كل جانب والجبال، وأخيرًا استواء السفينة، فكانوا في معية الله سبحانه وتعالى وعظمته، فأوحي لنبيه -عليه السلام- أن اهبط بسلام منا".
من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فجوة كبيرة بين الدين والتدين فى مصر، مشيرًا إلى أن الدين بخير، في حين أن التدين أمر شكلى .
وأوضح «الجندى» أن بعض الناس يكونون فى حالة خشوع بالمسجد، و خارجه نجد الحال بعيدًا تمامًا عن تعاليم الدين، قائلًا: لا اجد تفسيرًا لهذا، هل بسبب ركاكة وتقليدية الخطاب أم عدم وجود إبداع على المنبر، نحن لدينا فى العام ٥٢ اجتماعا تمثل خطبة الجمعة، لكنها دون تأثير فى المجتمع، وهذه كارثة بكل المقاييس".