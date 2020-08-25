محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة.. ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا أثناء شرحه آية قرآنية ودلالاتها.. فيديو

برنامج "لعلهم يفقهون":

محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة

محمد داود: ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا

خالد الجندي: هناك فجوة كبيرة بين الدين والتدين فى مصر





استضاف برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي" الدكتور محمد داوود، الأستاذ بجامعة قناة السويس.





وفي حديثه، قال الدكتور محمد داود ، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس، إن هناك قاعدة فى علم اللغة العام، وهى كراهة تكرار الأمثال من الحروف، منوهًا بأن تكرار الحروف أمر مستحيل حدوثه فى أى لغة.









، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا بشهادة عالم غربى، متخصص فى اللغة العربية، التقى به فى مؤتمر عالمى بأسبانيا، فى عام ٢٠١٢. وأوضح « داود » خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي هذا بشهادة عالم غربى، متخصص فى اللغة العربية، التقى به فى مؤتمر عالمى بأسبانيا، فى عام ٢٠١٢.





وتابع: العالم الغربى طلب منى كلمة غير معتادة ومستحيل حدوثها فى أى لغة، فقلت له هناك حرف تكرر ٨ مرات بدون فاصل، فقال لى هذا أمر مستحيل، ذهبت له بتلاوة قرآنية من الشيخ الحصرى، من سورة هود فى قول الله تعالى: «قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ».





ولفت إلى أن العالم قام بقياس عذوبة الصوت على أحد الأجهزة ببرنامج معين، فثبت له أن القرآن الكريم قد حول ما فيه استحالة بلغته وأدواته إلى نغم فيه حلاوة وعذوبة.



