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محافظ أسيوط: مليار و700 مليون جنيه تكلفة محور ديروط..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:18 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
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محمد حليم قنديل
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات هي مسخرة لخدمة المواطنين وخدمة أهالينا في كل المحافظات.

وأضاف اللواء عصام سعد خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا نقوم بعمل محور ديروط والذي يبلغ طوله في المرحلة الاولي 24 كيلو وهذا المحور يعبر نهر النيل وترعة الابراهيمية ويصل بين الشرق والغرب.

وتابع محافظ أسيوط أن عند استكمال محور اسيوط وبعد الانتهاء منه سوف يصل الي 42 كيلو متر من الشرق حتي الغرب.

وأوضح اللواء عصام سعد أن تكلفة محور ديروط بمحافظة أسيوط سوف يتكلف ما يقارب من مليار و700 مليون جنية.

وأشار إلي أن محور ديروط سوف يتم الانتهاء منه خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن هناك محور أخر رئيسي بمدينة ابوتيج بمحافظة اسيوط وسوف يكون مشابه لمحور ديروط.
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