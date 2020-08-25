بالرغم من كورونا.. البورصة المصرية تحقق مؤشرات جيدة.. فيديو

أكد إيهاب سعد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية أن البورصة منذ فترة وهي تؤدي يشكل جيد بالرغم من تأثيرات كورونا على اقتصاديات العالم.



وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc ان البورصات المالية ادت بشكل جيد رغم ارتفاع اسواق المال والذهب .



وتابع عضو مجلس ادارة البورصة المصرية منذ ٢٠١١ والاحداث السياسية انخفضت مؤشرات البورصة منخفض نتيجة التوتر الذي كانت تشهده الدولة المصرية.



وأشار سعد إلى ان الدواء والخدمات الطبية شهدت اقبالا كبيرا نتيجة كورونا وتبعاتها.



