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زكي فطين: أبويا كان متفوقا فى الأفلام الكوميدية وفاشل في باقى الأنواع

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:56 م
الفنان زكي فطين عبدالوهاب
الفنان زكي فطين عبدالوهاب
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حمزة شعيب
قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إن لديه مشروع لبرنامج فنى كوميدى يهدف إلى إعادة تقييم لصناع البهجة فى مصر الذين أسعدوا المصريين، وأن يحصلوا على حقهم وأنهم ليسوا درجة ثانية، كما يتم تدريسه فى معهد السينما.

وتابع:" أبويا كان متفوقا فى الأفلام الكوميدية، وفاشل فى الأفلام التانية، وانا كنت حاسس بنوع من الإهانة وعدم التقدير لوالدي".

وأضاف "عبد الوهاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأفلام الكوميدية لا تقل أهمية عن باقى الأعمال الفنية الأخرى، خاصة وأنها مصدر سعادة، وتابع: "خاصة وأن المصريين أخف دم فى العالم وروح السخرية مصاحبة لهم حتى فى أشد لحظات قسوة الحياة عليهم".

وفي سياق آخر، قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن التدوينة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى بشأن "رواد الساحل الشمالي"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، لكن لانتقاد حياة البذخ التي لا طائل من ورائها، خاصة وأن الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، متابعا: "مفيش داعي للتعالي، أنا لا علاقة لى بالسياسة لكن أنقل تجربتي، انا عشت في الثراء وفي الفقر وأنا بنقل تجربتي".
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