برلماني: الأذرع الإعلامية القطرية العميلة تقوم بدور مشبوه في جسد العالم العربي وتساند الإرهاب

طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بالعمل على التصدي للأذرع الإعلامية التي تدافع عن سياسات تنظيم الحمدين الإرهابي طوال السنوات الماضية، وفي مقدمتها قناة "الجزيرة" و"عربي بوست"، والتلفزيون العربي، و"عربي 21".. وغيرها من المنصات الإعلامية المشبوهة التي تعمل على الترويج لسياسة الدم والميليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي.





ولفت " خليل"، في تصريحاته، إلى أنه بفضل مصر وقيادتها الحكيمة وراءها، اكتشف العالم كله حجم المؤامرة التي تقودها قطر على العالم العربي، ومدى تغلغل الخلايا القطرية الإرهابية والإعلامية في الجسد العربي.





وقال النائب، إن مصر والحمد لله تطهرت من هذه الأبواق طوال السنوات الماضية، لكن المطلوب استمرار التصدي لهذه الأفكار المشبوهة إعلاميا وسياسيا، ودحرها وكشفها أمام الرأي العام العربي والعالمي.



