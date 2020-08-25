أردوغان يستخدم سلاح المياه لتعطيش مليون سوري.. حرمان متعمد بقطع المياه عن سكان البلد العربي.. اتهامات لأنقرة بارتكاب جريمة حرب.. وصمت دولي رهيب

- تركيا تحرم شمال شرق سوريا من المياه مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء

- حكومة دمشق: النظام التركي يرتكب جريمة حرب

- نظام أنقرة يستخدم المياه كسلاح حرب ضد المدنيين لأغراض سياسية

- 89 منظمة: إسطنبول ووكلاؤها قطعوا إمدادات المياه 8 مرات

- واشنطن لم تدين تركيا رسميا .. وموقف روسي غير مفهوم

قطعت تركيا مرة أخرى إمدادات المياه عن منطقة الحسكة في شمال شرق سوريا، وهو ما قالت عنه الإدارة الكردية، إن أنقرة تخاطر بتعريض حياة مئات الآلاف من السوريين إلى تفشي الأمراض والتعطيش، في خضم الوباء كورونا المستجد الذي يضرب العالم، ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس، مع استمرار خضوع عدد من السوريين للاحتلال التركي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي من خلال قطعة مياه الشرب عمّا يزيد على مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها، مؤكدة أن قطع المياه عن المواطنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بوضع المدنيين زمن الحرب.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، الإثنين، أن النظام التركي وأدواته استخدم المياه كسلاح حرب ضد المدنيين السوريين من نساء وأطفال وشيوخ ومقعدين لأغراض سياسية لا إنسانية من خلال التوافق على قطع مياه الشرب عن محطة مياه علوك لما يزيد على 16 مرة خلال الأشهر الأخيرة حيث تراوحت مدة قطع المياه بين أسبوع وعدة أسابيع".

وأضافت الوزارة أنه وبتاريخ هذا اليوم يكون قطع المياه عن أهالي مدينة الحسكة وجوارها المؤلف من عشرات القرى قد فاق الأسبوعين مع كل ما يعنيه ذلك من معاناة لا تحتمل في ظل حر شديد وخوف من تفشي فيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة أن الدولة السورية ومسؤولي محافظة الحسكة والمنظمات الإنسانية السورية تحملوا مسؤولياتهم بشكل مشرف في مواجهة هذه الكارثة؛ حيث تم تأمين مياه الشرب والمياه اللازمة للنظافة العامة لمعظم المواطنين إلا أن الحاجات تتجاوز كل التوقعات والإمكانيات.

ووفقًا لبيان الوزارة "تحذر الجمهورية العربية السورية من استمرار هذه الكارثة وتنبه الأطراف التي تدعي حرصها على القانون الإنساني الدولي وعلى حياة المواطنين المدنيين من مغبة استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب وخاصة أن حياة الكثير من أبناء الحسكة أصبحت مهددة بشكل جدي".

وأكدت الوزارة أن سورية تطالب أصحاب الأصوات التي ارتفعت دون أن تهدأ، منظومة الأمم المتحدة وخاصة مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، بأن تكون على مستوى المسؤولية وتثبت احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وذات الشيء ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي وقياداته.

وتقطع القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها المياه عن مدينة الحسكة كنوع من العقاب للأهالي الرافضين للوجود التركي في المنطقة.

وتتصاعد الاحتجاجات على استمرار تركيا في قطع إمدادات مياه الشرب إلى منطقة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وتقول وكالات المساعدات الإنسانية والمسؤولون في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا إن تركيا تعرض مئات الآلاف من الأرواح للخطر من خلال أعمالها في خضم جائحة COVID-19 وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

أشارت حوالي 89 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان نُشر اليوم إلى أن تركيا ووكلائها من المتمردين قطعوا مرة أخرى إمدادات المياه من محطة ضخ ألوك بالقرب من رأس العين في 13 أغسطس.

وتوفر المحطة مياه الشرب لحوالي 800 ألف، وهي أيضًا المصدر الرئيسي لمياه الصهاريج التي تزود عشرات الآلاف من النازحين السوريين وعائلاتهم بمياه الشرب.

ويعد هذا القطع ، الثامن من نوعه منذ غزو تركيا لرأس العين في أعقاب هجومها العسكري على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على المنطقة في أكتوبر 2019.

وتم تعطيل عمل ألوك Alok أثناء الغزو التركي وتم استعادة الخدمة جزئيًا فقط.

وجاء في بيان للمنظمات أن " قطع المياه أجبرت سكان شمال شرق سوريا على الاعتماد على بدائل غير آمنة ، مما يعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى معركتهم ضد كوفيد -19".

وأضاف البيان أن "تعليق محطة مياه ألوك يعرض حياة مئات الآلاف من الناس للخطر ، لأن غسل اليدين بالماء و [الصابون] ضروري للحماية من الوباء".

توفي ما لا يقل عن 20 شخصًا نتيجة فيروس كورونا الجديد في المنطقة الخاضعة للإدارة الكردية.

وهناك 294 حالة نشطة ، وفقًا لمركز معلومات روجافا ، وهو منظمة بحثية تنشر تقارير منتظمة عن شمال شرق سوريا.

كما أن هناك قلق متزايد من خروج الوباء عن نطاق السيطرة.

وتوقعت مدرسة لندن للاقتصاد في دراسة حديثة أن يصل عدد الحالات على صعيد سوريا إلى مليوني حالة بحلول نهاية أغسطس .

قالت نوشين إبراهيم ، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في مدينة الحسكة ، من خلال مركز معلومات روج آفا ، "ليس لدينا ماء منذ 25 يومًا. في هذه الحالة ، مع انتشار الفيروس وانقطاع المياه ، لا يمكننا اتخاذ أي احتياطات ضد فيروس كورونا. تخبرنا وسائل الإعلام أنه يتعين علينا غسل أيدينا كل نصف ساعة ، ولكن عندما لا يتوفر الماء ، فإن هذا يجعل الأمر صعبًا للغاية ".

قال ساكن آخر في مدينة الحسكة: "ليس لدينا مياه شرب ولا حتى مياه.غسيل ، ويؤدي نقص المياه إلى مشاكل صحية ونفسية. الماء حق أساسي من حقوق الإنسان. لكننا نكافح من أجل العثور على الماء لأن شرائه مكلف للغاية ، وذلك إذا وجد بالفعل شخصًا على استعداد لبيعه ".

وتتهم الإدارة الذاتية تركيا باستخدام سلاح المياه بوجه السوريين، كوسيلة لإجبارهم على إمداد المنطقة التي تغطي 1100 كيلومتر مربع (680 ميلا مربعا) في شمال شرق سوريا الخاضعة للسيطرة التركية حاليا ، بالكهرباء.

ويُنظر إلى انقطاعات المياه على أنها جزء من جهد تركي أوسع لخنق الإدارة الذاتية الكردية السورية التي يهيمن عليها الأكراد من خلال مزيج من الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع استخدام أسلوب تجويع المنطقة وتعطيشها ، واصلت تركيا هجماتها ضد القوات الكردية السورية بقصف مدفعي وطائرات مسيرة مسلحة.

قالت سينام محمد ، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية ، الذراع السياسي للإدارة الذاتية في واشنطن :" إن الإدارة عقدت اجتماعًا عاجلًا مع دبلوماسيين أميركيين في المنطقة حول انقطاع المياه و دعت الولايات المتحدة و الدول الأخرى لإقناع تركيا بأن أفعالها خاطئة ويجب وقفها دون تأخر من أجل انقاذ أكثر من ثلاثة أرباع مليون مواطن سوري بريء ".

وأضافت محمد إن الاجتماع عقد في 22 أغسطس، وقالت إن المسؤولين الأمريكيين تعهدوا بمناقشة الأمر مع تركيا "ومحاولة حل المشكلة".

وتنفي تركيا الاتهامات ، ولم ترد وزارة الخارجية على طلب التعليق من قبل الصحف.

ومن المعروف أن جيم جيفري ، مبعوث الولايات المتحدة في سوريا ، أثار هذه القضية في اجتماعات خاصة مع نظرائه الأتراك عدة مرات.

لكن واشنطن لم تدين تركيا رسميا بعد بسبب قطع المياه.. ومن المتوقع أن يسافر جيفري إلى أنقرة الخميس بعد مشاركته في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أعضاء المعارضة السورية وممثلي الحكومة السورية التي بدأت في جنيف اليوم. ولا يزال حزب الاتحاد الديمقراطي ، وهو جزء من الإدارة الذاتية ، غير ممثَّل في المحادثات لأن تركيا تعارض وجوده.

أما روسيا ، التي كانت تتوسط بين تركيا والإدارة الذاتية ، إما غير قادرة أو غير راغبة في حمل أنقرة على تغيير موقفها بشأن قضية المياه.

وقدمت الحكومة المركزية في دمشق للأكراد الدعم ، وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ، بشار الجعفري ، إن "التصرف العدواني التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".