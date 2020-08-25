أهم الأخبار.. النيابة تأمر بضبط المتهمين في قضية فتاة الفيرمونت.. واستئناف مفاوضات سد النهضة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.





استئناف مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر

استأنفت أمس الاثنين اللجان الفنية والقانونية مصر والسودان وإثيوبيا أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.





رئيس النواب يعلن ختام دور الانعقاد الخامس .. ويؤكد: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استثنائية قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالى مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وذلك بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19). المزيد





مساعدات غذائية جديدة لـ لبنان على متن طائرات عسكرية

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهتين إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان فى تاسع رحلات الجسر الجوى محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصرى وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية.





أمين منظمة السياحة العالمية: على شعوب العالم زيارة مصر للاستمتاع بشواطئها وحضارتها

زار أمس الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ فندق فيرمونت عام ٢٠١٤، كما أمرت النيابة العامة بوضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.





إطلاق سراح رونالدينيو بعد أكثر من 5 شهور حبس

أعلنت السلطات الباراجوانية، إطلاق سراح البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعدما تم القبض عليه بتهمة تزوير تأشيرة دخوله للبلاد.





شادي محمد: فايلر يتحمل مسئولية هزيمة الأهلي من الزمالك ومن يخشى الإصابة عليه لعب الكرة النسائية

موقع صدى البلد التقى شادى محمد للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالك السبت الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.





عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح كليب "أماكن السهر"

تصدر كليب "أماكن السهر" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد ساعات قليلة جدا من طرحه صباح اليوم الإثنين.





أفضل 4 تطبيقات مشفرة لحمايتك أثناء مكالمات الفيديو

مع ازدياد مكالمات الفيديو في الآونة الأخيرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، أصبحت تطبيقات مكالمات الفيديو هى أكثر تطبيقات مستخدمة على كافة المستويات أثناء التواصل، سواء في.





السراج يلجأ لتعديل وزاري عاجل لمواجهة مظاهرات طرابلس

كشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فائز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".