مواطن يشكو من ضعف التيار الكهربائي في البساتين

شكا المواطن محمد سيد زيدان، المقيم في ٥ ش المنصورة من حسن التهامى في البساتين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف التيار الكهربائى .









وقال فى رسالته: "تقدمت بشكوى ضعف التيار بتاريخ 4/8/2020، وتمت الاستجابة للبلاغ وتم ارسال فنى للمعاينة، وتم تحويل الشكوى إلى إدارة الأحمال وانتظرت فترة العشرة أيام المخصصة للفحص التى تنتهى اليوم 20/8/2020 ولم تحل المشكلة، وقمت بالاتصال برقم الشكاوى مرة أخرى وتم الرد عليَّ مرة أخرى بأنه تم تحويل الشكوى إلى إدارة الأحمال مرة أخرى، وسأنتظر ١٠ أيام مرة أخرى غير محسوب فيها أيام الجمعة".









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