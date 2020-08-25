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حوادث

حملات تموينية على ثلاجات الأغذية في الشرقية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:44 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (25 طن سلع غذائية فول – لوبيا ) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك؛ إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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