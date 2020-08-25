ضياء السيد: مروان محسن يحتاج لدعم نفسه أولا قبل أن يدعمه الآخرون ..فيديو

أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، يحتاج إلى أن يدعم نفسه في الفترة القادمة حتى يعود إلى مستواه.





وأضاف "السيد"، في تصريحات ببرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن اللاعب لديه قدرات فنية عالية لكن عليه أن يراجع نفسه خاصة داخل الملعب، وأن يركز بشكل أكبر؛ حتى يعود إلى مستواه.





وأوضح أن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ابتعد فترة عن التهديف مع فريقه لكن كان لديه إصرار على العودة والتسجيل مرة أخرى في مباراة القمة.



