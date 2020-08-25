أخبار التوك شو.. كامل الوزير يزف بشرى للصعايدة.. وموعد الوصول إلى الحالة صفر كورونا في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مجلس النواب وافق على إلغاء عقوبة الحبس في التاخر في تقديم الإقرار الضريبي، وهى النقطة التى أثارها النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب.





قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم حايا دراسة توفير تخفيض في سعر مترو الانفاق او المونوريل لأي راكب من الصعيد يستخدم محطة بشتيل لقطارات الصعيد.





كشف سامح زكريا زوج الفنانة هالة صدقي أنها ليست أمًّا لطفليه اللذين يعيشان معها، وهي أول من بدأ باللجوء للقضاء، قائلًا "أنا أعترف بأنهما ابناي بنسبة 100% ولكن هالة ليست والدتهما الحقيقية".





حذرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، المواطنين من التهاون في التعامل مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





علق عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.





قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن التدوينة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى بشأن "رواد الساحل الشمالي"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، ولكن لانتقاد حياة البذخ التي لا طائل من ورائها، خاصة وأن الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، متابعا: "مفيش داعي للتعالي، أنا لا علاقة لى بالسياسة ولكن أنقل تجربتي، انا عشت في الثراء وفي الفقر وأنا بنقل تجربتي".





قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إننا نعيش أجواء إعلامية غير جيدة، وهدف النادي الأهلي الأعلى هو الحصول على البطولة.





علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.



