شاهد.. أول صورة رسمية لسيارة كاديلاك عالية الأداء

نشرت شركة كاديلاك لصناعة السيارات الأمريكية الفاخرة، أول صور رسمية لسيارتيها عاليتي الأداء وهما CT5-V Blackwing وCT4-V Blackwing للعام 2020.





وتظهر الصور الرسمية من شركة كاديلاك الأجزاء الداخلية للسيارتين وصالونها المتميز، والذى يتميّز بالجلد والتطريزات الخاصّة الرائعة وهو ما يدل على فخامة التصميم.





وصُممت السيارة بشريط باللون الأحمر عند موضع الساعة 12، الذي يشير إلى الخصائص الرياضية لسيارات العلامة التجارية الأكثر فخامة حول العالم.





وتتميز باحتوائها على ألياف الكربون وشعار V-Series، وبفضل تصميم السيارات عالية الأداء، يستطيع السائق الوصول إلى وضعية القيادة الحصرية V-Mode ونظام إدارة الجر للأداء العالي Performance Traction Management على الجهتين اليسرى واليمنى لعجلة القيادة على التوالي بشكل سريع ومباشر.





الجدير بالذكر أن شركة كاديلاك تقوم الآن بالانطلاق لعصر جديد للعلامة التجارية الفرعية V-Series، وقد أصبحت V-Series الآن في جيلها الرابع وقد شكّلت تعبيرًا أكثر رقيًا عن التصميم والتقنيات وديناميكيات القيادة.



