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25 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:22 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد. 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 25 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك موهبة تحليلية وقدرات فكرية متقدمة.. قد تكون لديك روح كرم وانسانية، لكنك مشوش العاطفة، وتميل للغموض وتعيش حياتك في داخلك.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك قد تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأيضا أكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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