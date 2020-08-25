ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر في حملات بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) قام بحجبها عن التداول بالأسواق بغرض زيادة أسعارها .





جاء ذلك؛ إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



