AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر في حملات بالمنوفية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:43 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) قام بحجبها عن التداول بالأسواق بغرض زيادة أسعارها .

جاء ذلك؛ إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 40 طن دقيق وسكر قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

ضبط 2.435 طن خضروات ولانشون مجهولة المصدر بالقليوبية

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 6 أطنان جبن وطحينة مجهولة المصدر داخل مخزن بالوراق

ضبط 2850 كمامة طبية قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

ضبط 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في الجيزة

إحباط محاولة بيع 11 ألف عبوة مطهر طبى فى السوق السوداء بالإسكندرية

ترشيحاتنا

لحظات مؤثرة.. فيلة تحتضن ابنتها وحفيدتها بعد 12 سنة من الفراق

بعد جلسة البرتقال.. أجرأ 10 صور لـ سمية الخشاب تثير الجدل

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

نقص غذائي ونزول الجيش إلى الشوارع.. بريطانيا في مواجهة تحديات خطيرة نتيجة البريكست وكورونا

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

حتى لا تهتز صورة أحمد زكي.. محمد صبحي يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

AdvertisementS

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

لأول مرة .. محافظة قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ ردا على منتقدي الأهلي

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

أول تعليق من الأزهر الشريف بعد سحب قانون تنظيم دار الإفتاء

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

بعد اشتعال المظاهرات في طرابلس.. السراج يلجأ لتعديل وزاري عاجل

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو