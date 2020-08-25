ما هي الخيارات العلاج لسرطان الرئة

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة من السرطان ، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، من المتوقع أن يموت ما يقدر بنحو 154،050 شخصًا بسبب سرطان الرئة في عام 2018.

المرض يحمل مخاطر الموت أعلى من سرطان الثدي والقولون والبروستاتا مجتمعين.

كما يمكن الوقاية منه إلى حد كبير من خلال الإقلاع عن التدخين، حيث يكون سرطان الرئة أكثر قابلية للعلاج إذا تم تشخيصه في مراحله المبكرة.

ويعتمد التشخيص والتوقعات لسرطان الرئة على نوع السرطان وانتشاره. يجب على الأشخاص التحدث إلى طبيبهم الذي يمكنه تقديم تشخيص أكثر دقة ، مع مراعاة الصحة العامة للفرد ومدى انتشار السرطان.



علاج سرطان الرئة

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، عن علاج سرطان الرئة يتمثل فيما يلي.

تعتمد علاجات سرطان الرئة على موقعه ومرحلته ، بالإضافة إلى الصحة العامة للفرد.

تُعد الجراحة والإشعاع من أكثر الأساليب شيوعًا لعلاج سرطان الرئة ، ولكن تتوفر علاجات أخرى. على سبيل المثال ، غالبًا ما يعالج الأطباء سرطان الرئة صغير الخلايا بالعلاج الكيميائي .

وتشمل العلاجات الممكنة:

الجراحة: قد يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالة أنسجة وأنسجة الرئة السرطانية في المناطق المحيطة حيث ينتشر السرطان. يتضمن هذا أحيانًا إزالة فص أو جزء كبير من الرئة في إجراء يسمى استئصال الفص.

في الحالات الشديدة ، قد يزيل الجراح الرئة بالكامل. يمكن لأي شخص أن يعيش بدون رئة ، ولكن التمتع بصحة جيدة قبل الجراحة يساعد في تحسين النتائج بعد إزالة الرئة.

العلاج الكيميائي: يستخدم هذا العلاج الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية أو استئصالها. تستهدف هذه الأدوية الخلايا سريعة الانقسام ، مما يجعلها مثالية لعلاج السرطان.

العلاج الكيميائي له تأثير أكبر على السرطانات التي انتشرت في أجزاء مختلفة من الجسم وتتطلب هجومًا على مستوى الجسم.

ومع ذلك ، فإن العلاج الكيميائي هو تدخل قوي ويمكن أن يكون له آثار جانبية بما في ذلك الغثيان الشديد وفقدان الوزن.

العلاج الإشعاعي: يستخدم هذا الأسلوب أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية. قد يستخدم الطبيب أيضًا الإشعاع لتقليص الورم قبل إزالته جراحيًا.

العلاج الإشعاعي مفيد بشكل أساسي في حالات السرطان التي تحدث في مكان واحد ولم تنتشر.

العلاج الموجه: هو استخدام أدوية معينة تستهدف على وجه التحديد سلوكًا معينًا في الخلايا السرطانية. تشمل الأمثلة الأدوية التي تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر.

غالبًا ما ينطوي علاج سرطان الرئة على تعاون الخبراء الطبيين في العديد من المجالات. قد يشمل هؤلاء المتخصصون:

الجراحين

أطباء الأورام بالإشعاع

متخصصون في علاج الرئة يسمى أطباء الرئة

المعالج الرئوي