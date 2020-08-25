مطبات صناعية للحد من الحوادث مطلب أهالى جديلة بالمنصورة

ناشدت السيدة دينا السيد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بعمل مطبات صناعية فى قريد جديلة الدقهلية في الوصلة من كوبري جديلة بالمنصورة حتى كوبري "ممشي مقابر جديلة" نظرًا لحوداث المرور المرور المتكررة التى تحصد الأرواح نتيجة السرعات الجنونية لقائدى السيارات.





وتقول فى رسالتها: إن الطريق السريع (طريق دمياط الشرقي) يقع بين منطقة جديلة وعزبة الهاويس والصفيح أسفل كوبري جديلة وكذلك كوبري المقابري الذي يعبر البحر الصغير ويواجه ويقاطع الطريق السريع دون وجود أي احتياطات للأمان.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



