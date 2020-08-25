مدرب منتخب مصر السابق: قطاع الناشئين بالأهلي "عطلان" وتم تطويره.. فيديو

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إن قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة أصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب أجنبي ذو خبرات .





وتابع السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية إلا أن تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.





وتابع لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لأنهم هم مستقبل القلعة الحمراء.



