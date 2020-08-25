مدرب منتخب مصر السابق: قطاع الناشئين بالأهلي "عطلان" وتم تطويره.. فيديو

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إن قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة أصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب أجنبي ذو خبرات .
وتابع السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية إلا أن تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.
وتابع لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لأنهم هم مستقبل القلعة الحمراء.
ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الأربعاء القادم ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 ، فى الجولة الـ21 عن طريق احمد سيد زيزو ، مصطفي محمد ، أسامه فيصل ، بينما سجل للاهلي ياسر إبراهيم .
وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 56 في المركز الأول بجدول الدوري بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول المسابقة المحلية وسيتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد الفارس الأبيض بنهاية الدوري كعقوبة لانسحابه من مباراة القمة في الدور الأول.