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محافظات

حملات مكبرة على بؤر النباشين في أحياء الإسكندرية.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:54 ص
صورة من الحملات
صورة من الحملات
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أحمد عبد العزيز
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والتنفيذية، بالبدء الفورى فى تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين في كل أحياء الإسكندرية لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة.

وأكد "الشريف"، أنه لا تهاون فى تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، كما شدد على متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

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وفي هذا السياق، شن حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة بقيادة العميد هشام كمال مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، استهدفت القضاء على ظاهرة الفريزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث توجهت الحملة إلى كل من شارعي ٦٤، ٦٢من شارع٣٠ وشوارع ١٨، ١٩، ٢٠ من شارع ٤٥.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ مخازن فرز تم تفريغها بالكامل، وتم تحرير ٥ محاضر بيئية، كما تم نقل حوالي ١٠ أطنان مخلفات من القمامة وتسليمها بالمقلب العمومي.

حملات مكبرة على بؤر النباشين في أحياء الإسكندرية.. شاهد
حملات مكبرة على بؤر النباشين في أحياء الإسكندرية.. شاهد
حملات مكبرة على بؤر النباشين في أحياء الإسكندرية.. شاهد
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