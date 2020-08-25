أخبار التوك.. مصر استقبلت 126 ألف سائح منذ أول يوليو.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبدء الثانية.. تخفيض في تذاكر المترو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:









قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة سابقا، إن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لمصر لها مدلول كبير وعظيم لنا.





وأضاف البطوطي خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدلالة إيجابية لأنها أول زيارة لأمين عام منظمة السياحة العالمية تكون لمصر خاصة أنه أول عندما نزل في القاهرة ذهب بعدها الي مدينة الغردقة.





تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، مقر مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس وشدد على تقديم التسهيلات للطلاب.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار تصريحات لقناة "TeN" الفضائية، أنه تم الاطمئنان على الشهادات الأجنبية والعربية لطلبة الثانوية العامة في مرحلة التنسيق الأولى.





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إنشاء ورفع كفاءة طرق وكباري بـ 32 مليار جنيه في 6 سنوات.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم تنفيذ 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية.





قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تحديات جائحة كورونا المستجد كان لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على كثير من الدول، مشيرة إلي أن مصر استطاعت تجاوز هذه الفترة بنجاح.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، في تصريحات متلفزة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج بنجاح مع إحدى شركات الاستثمار، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" للاستثمار والتنمية.





رد الإعلامي نشأت الديهي علي المشككين في انجازات الدولة قائلا "ان مصر في 6 سنوات عملت مشروع الصرف الصحي في المحافظات والقري.. ومصر عملت مشروع تنقية المياه.. مشروعات عظيمة جدا".





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، قائلا "علي المصريين أن يفرحوا بما يتم انجازه علي أرض مصر".





قال الدكتور صلاح هاشم استاذ التنمية والتخطيط، إن الدولة المصرية تعمل بطريقة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة والمشروعات كثيفة العمالة حتى لا يكون هناك بطالة بين المواطنين.





وأضاف الدكتور صلاح هاشم خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القيادة السياسية في مصر تولى اهتماما كبيرا تجاة المواطن.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس النواب علي عبد العال هدد وزير المالية بان المجلس له الحق في رفض مشروع قانون الإجراءات الضريبية بسبب الاختلاف على مادة عقوبة الحبس في التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، قائلا: "قانون موحد للإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب".





قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم حاليا دراسة توفير تخفيض في سعر مترو الأنفاق أو المونوريل لأي راكب من الصعيد يستخدم محطة بشتيل لقطارات الصعيد.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مصلحة المواطن في الداخل والخارج دون تمييز.





قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع ثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة تُعنى اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية والداجنة، لذلك كان المشروع القومى لإحياء البتلو وتثمين العجول إلى 400 كيلو وفى هذه الحالة تقترب نسبة التصافى من 60% بحيث يعطين الحيوانما يساوى 250 كيلوجرام من اللحم.





وأضاف سليمان خلال مداخلته الهاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أنه تم توفير تمويل بقيمة مليار و688 مليون جنيه لحوالى 10 آلاف مستفيد لتربية 18 ألف رأس.





قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لجهاز صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم توفير سكن بديل لـ 232 أسرة بأرض المطار بعد إخلاء 7 بلوكات بالمنطقة.





وأضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن منطقة أرض المطار تتكون من بلوكات سكنية قديمة تابعة لمحافظة الجيزة.



