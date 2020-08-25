ميدو: صالح جمعة قدم كفنه في الأهلي.. وأزارو لازم يرجع

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن صالح جمعة قدم كفنه في الأهلي حتى يعود للصورة مرة أخرى ويشارك بالمباريات في الفترة المقبلة، ويتم حاليا تجهيزه للعودة.





وقال "ميدو"، أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "فايلر في مران الأهلي استشهد أمام اللاعبين بأنه عادل بين جميع اللاعبين؛ بدليل غياب صالح جمعة عن الصورة في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم التزامه".





وأضاف "صالح جمعة يتم تجهيزه حاليا للعودة إلى المشاركة في المباريات، وأنصح فايلر بضرورة عودة وليد أزارو المهاجم المغربي؛ لأنه أفضل من كل مهاجمي الأهلي في الوقت الحالي، ولابد أن يعود في أسرع وقت ممكن".





وانتقد ميدو الآراء التي هاجمت فايلر، وأكدت أنه مدير فني غير مميز، قائلًا "مينفعش تضيع وقتك مع ناس بتقيم مدير فني بعد 90 دقيقة، وبتغير كلامها عشان خسارة مباراة".





وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.