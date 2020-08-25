إلكتروني.. تفاصيل خطة تطوير موقف ميدان الجيزة بتكلفة 30 مليون جنيه.. صور

أنهت محافظة الجيزة تجهيزاتها النهائية لتطوير موقف سرفيس ميدان الجيزة، وتطويره بصورة حضارية، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين باعتباره أحد الحلول الجذرية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي للسيارات السرفيس بالمنطقة.





وأعلنت محافظة الجيزة ان أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في موقف السرفيس، من المقرر انتهاء بصورة كاملة نهاية الشهر الجاري، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.





وشملت أعمال التطوير تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين و الاعلانات واللوحات الارشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها.





كما شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها في قلب موقف السرفيس بميدان الجيزة، إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمه بوسائل الامان اللازمة وكافيتريات.





وللتأكد من تنفيذ الأعمال على اعلى مستوى، قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة تفقدية في قلب موقف السرفيس في ميدان الجيزة، لمتابعة عملية التنفيذ والتجهيزات النهائية قبل افتتاح موقف السرفيس رسميا.





وأشار بأنه سيتم تدعيم الموقف بخدمات أمنية علي مدار اليوم لمنع مظاهر البلطجة والظواهر السلبية مجددا وإحكام السيطرة عليها مشددًا على القيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف علي مدي إلتزام العمل بالمواقف.





وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات علي المواقف العشوائية الموجودة بالطرق العامة والطريق الدائري والشوارع للقضاء علي تلك الظاهرة لما لها من تأثير علي الحركة المرورية ولعدم السماح بتحويل الشوارع إلي جراجات لانتظار السيارات موجهًا بالاستمرار فى فتح الجراجات المغلقة.



