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بين الناس

أمراض وبعوض وروائح كريهة.. أهالي منوف يستغيثون من غلق ترعة رزين بالقمامة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عماد صبحي الملاح، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة في ترعة زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية. 

ويقول فى رسالته: نعانى من الأمراض والبعوض والروائح الكريهة التي تحيط بنا وبأطفالنا وأصابنا الضرر الناتج عن تجمع المخلفات والحيوانات النافقة التي تأتي مع مياه الترع وتتجمع أمام فوهة الماسورة وسط الكتلة السكنية، مناشدًا المسئولين بتغطية الترعة بمواسير طبقًا للمواصفات في أسرع وقت ممكن امام الكتلة السكنية بطول 70 مترًا طوليا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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