تتوجه نحو كوبا.. عاصفة استوائية أحدثت أضرارا في هايتي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية وصول العاصفة الاستوائية "لورا" التي يتوقع أن تتحول إلى إعصار إلى كوبا الإثنين مع رياح سرعتها 95 كيلومترا بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هايتي وجمهورية الدومينيكان قبل انتقالها نحو الولايات المتحدة.



وتزامُن إعصارين أو تعاقبهما بفارق ضئيل كهذا في خليج المكسيك أمر نادر للغاية، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الأمريكية.



وكانت العاصفة "لورا" تتحرك من الشرق إلى الغرب على طول الساحل الجنوبي لكوبا؛ ما تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية في بعض الأماكن لكن دون التسبب بأضرار كبيرة.



وأوضح خبير الأرصاد الجوية في التلفزيون الكوبي إليير بيلا "لم تتغير شدتها كثيرا، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة، إنها عاصفة استوائية، مع تغير طفيف في إيقاعها وقدرتها على التحرك".

