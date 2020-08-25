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رياضة

معرفش بيتهاجم ليه؟.. عمرو زكي: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:19 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق  أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تجاوز مرحلة النجم الصاعد، موضحا أنه المهاجم المصري رقم 1 في الفترة الحالية. 

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " مصطفى محمد أصبح يتحمل مسئولية الزمالك وعندما يهدر الفرص يعاتب نفسه وهو دليل على أنه نضج، وعندما يهدر فرص عديدة دليل على نجاحه وقدرته على الوصول لمرمى الخصوم". 

وأضاف البلدوزر: " مصطفى محمد يمتلك روحا قتالية عالية وهذا وجه شبه بيني وبينه، فضلا عن التشابه بالقوة الجسمانية وهدفه الأخير في الأهلي دليل على أنه مهاجم مميز وحاسس بالمكان، ولا أعرف لماذا يتعرض للهجوم دائما بدلا من أن يتم مساندته لأنه سيكون مهاجم المنتخب في السنوات المقبلة".

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.
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