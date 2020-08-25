عمرو زكي: ممدوح عباس قال لي أنت أحسن من ميسي.. وطلب 250 مليون جنيه للاستغناء عني

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أنه لم يكن محظوظا وقت انتقاله للعب بصفوف ويجان بالدوري الإنجليزي؛ لأن وكيله نادر شوقي لم يكن يتمتع بنفس الخبرات التي يمتلكها الآن.





وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": "من أسباب عدم اكتمال تجربتي بالاحتراف أنني انتقلت إلى ويجان على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وتلقيت عروضا من أستون فيلا وتشيلسي إلا أن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق بالغ في مطالبه المالية وقال لي أنت حسن من ميسي وطلب 250 مليون جنيه للاستغناء عني".





وأضاف البلدوزر: " كان لابد أن يتساهل ممدوح عباس ويستفيد من بيعي في تدعيم صفوف الزمالك بلاعبين مميزين، والتعاقد مع مدير فني مميز، ولكن المبالغة في المطالب المالية؛ حرمت الزمالك من مكاسب عديدة، وحرمني من استكمال تجربة احترافي"